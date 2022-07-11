Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü - Haberler

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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. Paşinyan, Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutlarken; Cumhurbaşkanı da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BAYRAMLARINI KUTLADILAR

Görüşmede Ermenistan Başbakanı Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti.

NORMALLEŞME SÜRECİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. İki lider bu çerçevede ayrıca, Özel Temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Nikol Paşinyan Ermenistan Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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