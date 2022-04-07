Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya aldı

Ukrayna'nın işgalinin 43. gününde de savaş tüm şiddetiyle devam ederken başta Batı dünyası olmak üzere ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımları devam ediyor. Son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'yı Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı.

24 ÜLKE KARŞI ÇIKTI

193 üyeli BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını oyladı. Rusya'nın İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına 93 ülke destek verirken, 24 ülke karşı çıktı, 58 ülke ise çekimser kaldı.

UKRAYNA'DAN KONSEYE "TİTANİK" BENZETMESİ

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, oylama öncesi yaptığı konuşmada, İnsan Hakları Konseyi'ni Titanik'e benzeterek, konseyin ancak Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasıyla batmaktan kurtarılabileceğini söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin ise BM üyesi ülkelere söz konusu adıma karşı çıkması çağrısı yaparak, "Bize yönelik asılsız iddiaları reddediyoruz." dedi.

DAHA ÖNCE LİBYA DA ÇIKARILMIŞTI

BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen bir ülkenin üyeliği, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda üçte iki çoğunlukla askıya alınabiliyor. Söz konusu bu adım 2011'de Libya için atılmıştı ve Libya BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmıştı.