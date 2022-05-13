Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan hayatını kaybetti

Dünya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen ölüm haberiyle sarsıldı. Ajansların son dakika koduyla geçtiği habere göre Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayid El Nahyan 73 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede 40 gün yas ilan edildi.

DEVLET BAŞKANLIĞI İŞLERİ BAKANLIĞI DA ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULADI

Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, BAE Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefat ettiğini duyurdu. Açıklamada, " Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, BAE başkanı Majesteleri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümü nedeniyle BAE halkına, Arap ve İslam ulusuna ve dünyaya başsağlığı diliyor" ifadeleri yer aldı.

HALİFE BİN ZAYİD EL NAHYAN KİMDİR?

Halife bin Zaid en-Nehyan 25 Ocak 1948'de doğdu. Abu Dabi emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanıydı.

2004 TARİHİNDE GÖREVE BAŞLADI

Ölen babası Zayid bin Sultan el-Nehyan'ın yerine 3 Kasım 2004 tarihinde göreve başladı. Babasının hastalığı sırasında devlet başkanı vekili olmuştu. Aynı zamanda Abu Dabi Kalkınma Fonu'nun başkanıdır.

06.11.2019 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, 4. kez Devlet Başkanı seçilmişti.

BAE 7 EMİRLİKTEN OLUŞUYOR

BAE; Abu Dabi, Dubai, Eş-Şarika, El-Fuceyra, Ummul Kayveyn, Acman ve Ras el-Hayme olmak üzere 7 emirlikten oluşuyor.

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