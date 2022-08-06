Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'ın yakınında bulunan parka yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Yaralı kadının ise sağlık durumu ağır.

 - Güncelleme:

Beyaz Saray'ın yakınındaki Lafayette Parkına dün düşen yıldırım sonucu 4 kişi yaralandı. Parkta bulunan 2'si kadın, 2'si erkek 4 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, 3'ü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Yaşamını yitirenlerin 76 yaşındaki James Mueller ve 75 yaşındaki Donna Mueller ile 29 yaşında bir erkek olduğu belirtildi. Yaralı diğer kadının ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

"CAN KAYBINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ"

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de yaptığı açıklamada, "Lafayette Park'taki yıldırım düşmesinin ardından yaşanan can kaybından dolayı üzgünüz. Kalbimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte" dedi.

Yıldırımın düştüğü anlar hava durumunu izlemek için yerleştirilen kameraya yansımıştı.

Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Tam Gemi Şok Denemeleri Beyaz Saray Washington Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title