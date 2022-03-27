Son Dakika: Barış müzakereleri kapsamında Rusya ve Ukrayna heyetleri, 28-30 Mart'ta Türkiye'de görüşecek - Haberler

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Son Dakika: Barış müzakereleri kapsamında Rusya ve Ukrayna heyetleri, 28-30 Mart'ta Türkiye'de görüşecek

Haberler.com - Servet Uzun - Dünya
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Son Dakika: Barış müzakereleri kapsamında Rusya ve Ukrayna heyetleri, 28-30 Mart'ta Türkiye'de görüşecek

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında taraflar, 28-30 Mart tarihleri arasındaki Türkiye'de görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce iki ülkeye de Türkiye'de görüşme çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki 32. gününde de süren savaşta şimdiye kadar gerçekleşen barış müzakerelerinde bir sonuca ulaşılamadı. Bir süredir çevrim içi olarak müzakerelere devam eden iki taraf, gelecek görüşmeler için Türkiye'de yüz yüze bir araya gelecek.

28-30 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28-30 Mart'ta heyetleriyle Türkiye'de yüz yüze görüşeceğiz" diyerek duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Servet Uzun
Servet Uzun
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Türkiye, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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