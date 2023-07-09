Son Dakika! ABD: DAEŞ lideri Usame El Muhacir, 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda öldürüldü

ABD'nin Suriye'de devam eden operasyonlarına ilişkin "son dakika" olarak geçilen bir açıklama gündeme bomba gibi düştü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 7 Temmuz Cuma günü Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ'in lideri Usame el Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu.

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