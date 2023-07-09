Son Dakika! ABD: DAEŞ lideri Usame El Muhacir, 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda öldürüldü
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Son dakika! ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Suriye'nin kuzeyinde 7 Temmuz Cuma günü düzenlenen bir operasyonda DAEŞ lideri Usame el Muhacir'in öldürüldüğünü açıkladı.
ABD'nin Suriye'de devam eden operasyonlarına ilişkin "son dakika" olarak geçilen bir açıklama gündeme bomba gibi düştü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 7 Temmuz Cuma günü Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ'in lideri Usame el Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu.
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