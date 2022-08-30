Son Dakika! Şii lider Sadr, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için çağrı yaptı

Son dakika! Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr'ın siyaseti bırakma kararı Bağdat'ı adeta yangın yerine çevirdi. Sadr destekçileri sokağa dökülüp hükümet sarayını basarken, gerilimin tırmanması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çıkan çatışmalarda 22 kişi hayatını kaybederken, 350'den fazla insan da yaralandı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Şii lider Sard, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için çağrı yaptı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi milisler ile güvenlik güçleri arasında Bağdat'taki Yeşil Bölge'de ağır silahlarla yaşanan çatışmalar dün akşamdan beri devam ediyor.

SİLAH SESLERİ GECE BOYUNCA SUSMADI

Yeşil Bölge'de güvenlik güçleri ile Sadr'a bağlı silahlı milisler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Milisler RPG-7 tarz silahlarla Yeşil Bölge'ye saldırıyor. Akşamdan beri silah seslerinin susmadığı Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı sürüyor. Tatil edilen devlet kurumları da çalışmıyor.

22 KİŞİ ÖLDÜ, 350'DEN FAZLA YARALI VAR

Çatışmaların devam ettiği bölgede Sadr Hareketi'ne bağlı haber kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre en az 20 kişinin öldüğü, 350'nin üzerinde kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan bazılarının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Şİİ LİDER SADR'DAN DESTEKÇİLERİNE ÇAĞRI

Gerilimin her dakika tırmanması sonrasında devreye giren Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, destekçilerine seslenerek 1 saat içinde parlamento binasından tamamen çekilme çağrısı yaptı.

SİYASETİ BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini duyurdu. Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullandı.

AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Öte yandan Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı. Sadr'ın sağ kolu sayılan müstafi milletvekili Hasan Azari, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "Liderimiz, şiddet ve silahlı çatışma bitene kadar açlık grevine başladı." dedi.

IRAK'TA NELER OLUYOR?

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr destekçilerin yaklaşık bir aydır Meclis bahçesinde yaptığı oturma eylemlerinin yargı binası önüne taşınması, ülkede yeni krizin fitilini ateşledi ve Sadr ile yargıyı karşı karşıya getirdi. Sadr, dün siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu. Sadr'ın destekçisi kızgın gruplar ise bunun üzerine Yeşil Bölge'deki Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmıştı. Bazı göstericiler, saray bahçesinde bulunan yüzme havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Güvenlik güçleri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarını silahla ateş ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışıldı. Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücü ise yüzlerce silah dolusu araçlarla Yeşil Bölge çevresine konuşlanarak içerideki askerlerle çatışmalara girmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.