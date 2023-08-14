Somaliland'de çıkan çatışmalarda 6 sivil öldü

Somaliland'de güvenlik güçleriyle muhalifler arasında çıkan çatışmalarda 6 sivilin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Muhalifler, Sool, Sanaag ve Ceyni bölgelerinin Somali'ye bağlanmasını talep ediyor.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de güvenlik güçleriyle muhalifler arasında çıkan çatışmalarda 6 sivilin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Somaliland içinde yer alan Sool, Sanaag ve Ceyni bölgelerinin Somali'ye bağlanmasını talep eden muhalifler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Muhalif gruplar yaptıkları açıklamada, bölgelerine Somaliland askerlerinin saldırı düzenlediğini iddia ederek, "Askerlerin yaptığı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı, çok sayıda bina ve iş yeri yıkıldı. Saldırıya uğrayanları savunmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Yerel basına konuşan muhaliflerin sözcüsü Abdirisak Falalug, ölenler arasında çocuk ve yaşlıların olduğunu söyledi.

Somaliland ile muhaliflerin merkezi konumundaki Las Anod arasında yaklaşık 7 aydır devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi öldü.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 900 bin kişi yerlerinden olurken binlerce kişi sınır komşusu Etiyopya'ya sığınmak zorunda kaldı.

Muhalifler, Somaliland askerlerinin Sool, Sanaag ve Ceyni bölgelerinden ayrılmasını ve bu bölgelerin Somali'ye bağlanmasını istiyor.