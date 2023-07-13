Somalide pistten çıkan özel uçak ikiye ayrıldı

Somali'deki bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak havaalanı duvarına çarptı ve ikiye ayrıldı. Olayın sebebi muhtemelen pilot hatası olarak belirtilirken, uçakta bulunan 30 yolcu ve dört mürettebatın sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi. Bu olay sosyal medyada da hızla yayıldı.

Somali'deki bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan ve ilerlerken aniden pistten çıktı. Uçak, havaalanı duvarına çarparak ikiye ayrıldı.

Pilot Hatası

Halla Havayolları, uçağın çarpması ve ikiye ayrılması sırasında 30 yolcu ve dört mürettebatın uçakta olduğunu belirtti.

Yetkililer: Kazanın sebebinin pilottan kaynaklanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Bir yetkili, korkunç çarpmanın arkasındaki nedenin pilot hatası gibi göründüğünü yerel medyaya bildirdi.

Olay, sosyal medyada hızla yayıldı. Bir kullanıcı "Her şeyi göz önüne alırsak, pilotun iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum" dedi.

Bu Yılın Başlarında Bir Başka Korkunç İniş

Bu yılın başlarında, 100 kişi taşıyan bir uçak, korkunç bir iniş sırasında karla kaplı bir pistten neredeyse kaymıştı.

Pist, Olayla Başa Çıkmak İçin Üç Saat Kapalı Kaldı

Pist, olayla başa çıkmak için üç saat boyunca kapalı kaldı ve havayolu dört başka gelen uçuşu yönlendirdi.