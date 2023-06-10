Somali'de Oyun Parkında Roket Patlaması: 22 Çocuk Hayatını Kaybetti

Aşağı Şabel bölgesindeki bir oyun parkında roketin patlaması sonucu 22 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Yetkililer patlamadan Eş-Şebab terör örgütünü sorumlu tutarken, örgüt ise patlamanın Afrika Birliği Geçiş Misyonu tarafından atılan bir el bombası sonucu yaşandığını öne sürdü.