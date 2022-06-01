Sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin mevzileri Suriye Milli Ordusu tarafından vuruldu - Haberler

Sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin mevzileri Suriye Milli Ordusu tarafından vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde sivilleri hedef almasının ardından Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.
Terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sivilleri hedef almış, ilçe merkezine yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.
HAVAN ATIŞLARI İLE VURULDU
Saldırının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.
"HER SALDIRIYA YANIT VERECEĞİZ"
SMO, terör örgütünün güvenli bölgelere yapılan her saldırıya güçlü şekilde yanıt verileceğini vurguladı.
İhlas Haber Ajansı / Dünya