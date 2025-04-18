Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Kanada'daki bir lisede, 12. sınıf öğrencilerine verilen "Bir diktatörü seç, anlat" konulu ödevde seçilecek diktatörler listesine, Mustafa Kemal Atatürk'ün adı "Mustafa Atatürk' olarak eklendi.

SKANDAL LİSTE

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; Benito Mussolini, Saddam Hüseyin ve Fulgencio Batista gibi eli kanlı diktatörlerle aynı listeye alındı. Yaşanan skandal Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliği'ni de harekete geçirdi.

"ATATÜRK'ÜMÜZE BÖYLE BİR MUAMELE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye'nin Kanada Büyükelçisi Can Dizdar şu ifadeleri kullandı; "Atatürk'ümüze böyle muamele edilmesi kabul edilebilir değildir. Maalesef bu tür münferit hadiseler olabiliyor. Burada özellikle öğrencimizin ailesine gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum.

"GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ"

Kanada'daki Türk toplumunun üyelerinin bu tür hadiseler karşısında tepki koymaları, bunların tekrarının önlenmesi ve Kanada'da gerekli bilinç ve farkındalığın oluşturulabilmesi bakımından son derece önemlidir. Biz de hem bu vahim hatanın düzeltilmesi hem de tekrarlanmaması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Konunun takipçisi olacağız."