Siyahi kadının adı yerine 'maymun' yazan kahve zinciri, bedava sandviç teklif etti

ABD'nin Maryland eyaletinde dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'a giden siyahi bir kadın, verdiği siparişin ardından hayatının şokunu yaşadı. Kendisine verilen bardağın üzerinde ismi yerine "maymun" yazıldığını gören kadına Starbucks'tan gelen yanıt ise daha da skandal oldu. Yaşananların bir hatadan ibaret olduğunu savunan Starbucks özür dilerken, kadına bedava içecek ve sandiviç vermeyi teklif etti.

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir Starbucks şubesine giden Monique Pugh, Caramel Frappuccino siparişi verdi. Siparişini alan kadın, bardağın üzerinde ismi yerine "maymun" yazıldığını gördü. İsmini sözlü olarak kasiyere söylediğini belirten Pugh, "Kasiyerdeki hanımefendi adımı sordu ve ben de ona söyledim. Hepsi bu" ifadelerini kullandı.

SADECE PARAYI ÖDEDİLER

Maymun kelimesini gördükten sonra sakinliğini koruyan Pugh, ilk şoku atlattıktan sonra başlangıçta başka bir baristaya yanlışlık olduğunu, içeceğini yenilemeleri gerektiğini söylediğini belirtti. Baristaların kendisine kavgacı bir üslupla yaklaştığını vurgulayan Pugh, "Neden mağazada o an bulunan tek Siyahi insan ben iken fincanımda 'maymun' yazdığını sordum ve bana omuz silkerek hata olmuş dedi" şeklinde konuştu. Pugh, erkek baristanın özür dilemediğini yalnızca paranın ödendiğini de sözlerine ekledi.

BEDAVA İÇECEK VE SANDVİÇ TEKLİF ETTİLER

Mağazadan ayrıldıktan sonra hemen müşteri hizmetlerini aradığını kaydeden Pugh, kendisiyle iletişime geçen mağaza genel müdürünün durumun yanlış telaffuzdan ibaret olduğunu söylediğini kaydetti. Bununla da yetinmeyen mağaza müdürü, Pugh'a Starbucks'tan bedava içecek ve bedava sandviç vermeyi teklif etti. Pugh, "Reddettim... çünkü bu teklif saygısızca geldi. Bana bunu teklif etmesi saygısızlıktı" diye konuştu. Pugh, mağaza sahibinin daha sonra kendisiyle temasa geçtiğini ve özür dilediğini dile getirdi.

ÇALIŞAN AÇIĞA ALINDI

Bir Starbucks kurumsal temsilcisi, olayı doğrularken, siparişi alan çalışanın açığa alındığını belirtti. Ayrıca olayın meydana geldiği mağazanın başka bir şirkete ait bir franchise olduğunu da sözlerine ekledi. Starbucks temsilcisi, diğer şirkete yönelik soruşturma başlattığını ve personel için ek eğitim sözü verdi.