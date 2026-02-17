ABD'de Sivil Haklar Mücadelesinin Sembol İsimlerinden Jesse Jackson 84 Yaşında Hayatını Kaybetti

( ANKARA ) - ABD'de sivil haklar mücadelesinin önde gelen isimlerinden, siyahi Amerikalıların siyasal temsili ve sosyal adalet mücadelesinin sembol figürlerinden Jesse Jackson, 84 yaşında yaşamını yitirdi. 1960'lı yıllarda ABD'deki sivil haklar hareketinde aktif rol oynayan Jackson, Martin Luther King Jr.'ın 1968'de suikast sonucu öldürülmesinin ardından, siyahi Amerikalıların siyasi ve toplumsal taleplerini ulusal düzeyde dile getiren en etkili isimlerden biri haline gelmişti.

Jackson'ın ölümü ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamayla doğrulandı. Açıklamada, Jackson'ın "huzur içinde hayatını kaybettiği" belirtilirken, ölüm nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Ailesi ve kurucusu olduğu Rainbow PUSH Coalition tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Jackson, kasım ayında nadir ve ağır seyreden nörodejeneratif bir hastalık olan progresif supranükleer palsi (PSP) nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Jackson, 2017 yılında Parkinson hastalığına yakalandığını kamuoyuna açıklamıştı.

1960'lı yıllarda ABD'deki sivil haklar hareketinde aktif rol oynayan Jackson, Martin Luther King Jr.'ın 1968'de suikast sonucu öldürülmesinin ardından, siyahi Amerikalıların siyasi ve toplumsal taleplerini ulusal düzeyde dile getiren en etkili isimlerden biri haline geldi. 1984 ve 1988 yıllarında Demokrat Parti'den ABD başkanlığına aday olan Jackson, bu girişimleriyle, Barack Obama'nın 2008'deki başkanlığından yıllar önce, siyahilerin en üst düzey siyasi makamlara adaylığının önünü açan figürler arasında yer aldı.

"Gökkuşağı koalisyonu" olarak adlandırdığı yaklaşımıyla, siyahiler, Latinler, yoksullar ve işçi sınıfını kapsayan geniş bir toplumsal ittifakı savunan Jackson, özellikle Demokrat Parti kurultaylarında yaptığı etkileyici konuşmalarla dikkati çekti. "Umudu zinde tutun" sloganı, Jackson'ın siyasi söylemiyle özdeşleşmişti. Jesse Jackson, son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle kamuoyundan büyük ölçüde uzak bir yaşam sürdürüyordu."