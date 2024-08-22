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Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor! Dosyasında tek bir konu başlığı var

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Türkiye, Gazze diplomasisini sürdürürken; önemli bir konuğu ağırlayacak. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, beklenen ziyaretini 4 Eylül'de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Ziyaretin ana gündemi Gazze olacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül'de ilk kez Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. İki lider, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM GAZZE OLACAK

Yapılacak görüşmelerde İsrail'in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşülecek. Filistin başta olmak üzere Libya, sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak. İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar görüşülecek. Sisi'nin beraberinde iş dünyasından isimlerle Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

SAĞLIK, TURİZM VE SAVUNMA SANAYİ

LNG, yenilenebilir, madencilik başta olmak üzere enerjinin yanı sıra; sağlık, turizm ve savunma sanayiinde iş birliği gündemde olacak. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde 20 bin öğrencisi var. Her iki ülke de üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında çalışmaları artırıcı yöndeki çabalar ele alınacak.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Türkiye Sissi Mısır Dünya Mısır Gazze Eylül Diplomasi Politika Dünya Güncel Haberler

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