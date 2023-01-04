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Sirkte gösteri yapan bakıcıya kaplan saldırdı! Sonrası korkunç

Dünya Haberleri

İtalya'nın Lecce şehrinde sirk gösterisi sırasında bir kaplan, bakıcısı Ivan Orfei'ye saldırdı. Kaplanın pençesinden güçlükle alınan bakıcı ağır yaralandı.

Kaplan tebiyecisi Ivan Orfei, hayvanın kafesinde seyirciler için gösteri yaptığı sırada kaplan bir anda üzerine saldırdı.

KAPLANIN PENÇESİNDEN GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Kaplan önce bacaklarını çenesinin arasına aldığı Ivan'ın daha sonra boğazını ısırmaya çalıştı. Diğer görevlilerin müdahalesi ile kaplanın çenesinden kurtarılan terbiyecinin ayağında ve boynunda ağır yaralar oluştu.

Sirkte gösteri yapan bakıcıya kaplan saldırdı! Sonrası korkunç

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kanlar içinde kalan Ivan hastaneye kaldırıldı. Kaplan terbiyecisinin tedavisi devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sirkte gösteri yapan bakıcıya kaplan saldırdı! Sonrası korkunç

Sirkte gösteri yapan bakıcıya kaplan saldırdı! Sonrası korkunç

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

İtalya Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Orcun Yazicioglu:

hayvanların yeri doğadır. sizi eğlendirsinler diye yaratılmadılar.

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