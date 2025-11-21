Haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Bosna'da keskin nişancıydı iddiası

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Bosna'da keskin nişancıydı iddiası
Güncelleme:
Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'da yabancı zenginlerin, para karşılığı Müslüman sivillere yönelik "keskin nişancı safarisi" iddialarına bir yenisi eklendi. Hırvat bir gazetecinin Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in de o kişilerden biri olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

  • Milano Savcılığı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'da para karşılığı sivilleri keskin nişancı tüfeğiyle hedef aldığı iddiasını soruşturuyor.
  • Hırvat araştırmacı gazeteci Domogoj Margetic, Vucic hakkında Milano Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve kanıtlar sundu.
  • İtalyan gazeteci Ezio Gavazzeni, Saraybosna'daki insan avına en az 100 kişinin katıldığını iddia etti ve soruşturma kasıtlı cinayet suçlamasıyla yürütülüyor.

İtalya'da Milano Savcılığı'nın 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda kuşatma altındaki Saraybosna'da Sırp güçlerine yüklü miktarlarda para ödeyen ve "eğlence için" keskin nişancı tüfeğiyle Müslüman sivillere ateş açan İtalyan vatandaşları konusunda başlattığı soruşturma sürüyor.

İtalyan basınında soruşturmaya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in para karşılığı, savaş sırasında Saraybosna'daki sivilleri keskin nişancı tüfekleriyle hedef alanlardan biri olduğu öne sürüldü.

SAVCILIĞA KANITLAR SUNULDU

Ansa'nın haberine göre Hırvat araştırmacı gazeteci Domogoj Margetic, Sırp lider hakkında Milano Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Haberde Margetic'in, başsavcılığa bazı kanıtlar da sunduğu yer aldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Bosna'da keskin nişancıydı iddiasıAleksandar Vucic

"EN AZ 100 KİŞİ KATILDI"

Bosna savaşı sırasında yabancı zenginlerin para karşılığı "insan avı"na çıktığı iddiaları aslında uzun süredir dillendiriliyordu.

İtalyan gazeteci ve yazar Ezio Gavazzeni, Şubat ayında elde ettiği bulguları savcılığa sunmuş, bunun üzerine Milano Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. İtalyan gazeteci Gavazzeni, Saraybosna'daki insan avına en az 100 kişinin katıldığını iddia ediyor. Soruşturma "canavarca hisle ve aşağılık saiklerle işlenmiş kasıtlı cinayet" suçlamasıyla yürütülüyor.

Savcı Alessandro Gobbis, 1993 ile 1995 yılları arasında savunmasız sivilleri eğlence için öldürmek amacıyla para ödemeye razı olan İtalyanları tespit etmeye çalışıyor. Tanıklar arasında 2022'de konuyla ilgili "Saraybosna Safarisi" isimli belgeseli yapan Sloven yönetmen Miran Zupanic de var.

BOSNA SAVAŞINDA 12 BİNDEN FAZLA MÜSLÜMAN HAYATINI KAYBETTİ

Bosna Hersek'te 1992-1996 dönemi yaşanan savaş 12 binden fazla Müslüman sivilin hayatına mal oldu. Kanlı katliamlar savaş sonrası ortaya çıkan toplu mezarlarla tescil edilirken Sırp vahşetine paralel çok sayıda Batılı ve İsrailli sadist-kan dökme heveslisinin, 'hafta sonu safarisi adı altında Saraybosna'da insan avı partileri düzenlendi' itirafı mahkeme kayıtlarına geçti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıtepkili vatandaş:

bizim meclisimizde de vaktiyle dağa çıkmış kişiler mevcut. şaşırmamak lazım.

Yorum Beğen281
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Tepkili, Haklisin ..ve bu daga cikmislari nerdeyse kahramani Ilan edecek beyinsizler var.

yanıt114
yanıt19
Haber YorumlarıAras Aras:

La sanki aney dağdan gildi de dağı size anlattı e daha ne anlattı

yanıt10
yanıt37
Haber YorumlarıAras Aras:

Asena seni dağda görenler, todini unutamiyorler

yanıt6
yanıt46
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yeğenleri de

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

sizin yaptiginiz hebere emi !!!! lan sedece Srebrenitsa katliamında 10 günde 8 - 10 bin müslüman öldürüldü!! busavas 4 yıl sürdü!! 12 binden fazla müslüman öldü ne demek??4 yıl süren bosna savasinda toplam 150 -200 bin insan öldü, ve bunların büyük çoğunluğu müslümandi!!!

yanıt10
yanıt1
Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

Sırplar ve zengin batılı aşşalık yaratıklar çok ağır bedeller ödemelidir… Dünyanın en barbar aşşalık yaratıkları keyf için para karşılığı insan avı yapıyor, Bütün Dünya bu batılıların işkencesine maruz kalıyor kaldı.

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

“batı medeniyeti “ Afrika’da Gazze’de Afganistan da , Japonya da , Vietnam’da …. Batı durdurulmalı yok edilmeli batı sadece terör yayıyor

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

doğrudur ??

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
