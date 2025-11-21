Sırbistan Cumhurbaşkanı, Bosna'da keskin nişancıydı iddiası

İtalya'da Milano Savcılığı'nın 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda kuşatma altındaki Saraybosna'da Sırp güçlerine yüklü miktarlarda para ödeyen ve "eğlence için" keskin nişancı tüfeğiyle Müslüman sivillere ateş açan İtalyan vatandaşları konusunda başlattığı soruşturma sürüyor.

İtalyan basınında soruşturmaya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in para karşılığı, savaş sırasında Saraybosna'daki sivilleri keskin nişancı tüfekleriyle hedef alanlardan biri olduğu öne sürüldü.

SAVCILIĞA KANITLAR SUNULDU

Ansa'nın haberine göre Hırvat araştırmacı gazeteci Domogoj Margetic, Sırp lider hakkında Milano Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Haberde Margetic'in, başsavcılığa bazı kanıtlar da sunduğu yer aldı.

Aleksandar Vucic

"EN AZ 100 KİŞİ KATILDI"

Bosna savaşı sırasında yabancı zenginlerin para karşılığı "insan avı"na çıktığı iddiaları aslında uzun süredir dillendiriliyordu.

İtalyan gazeteci ve yazar Ezio Gavazzeni, Şubat ayında elde ettiği bulguları savcılığa sunmuş, bunun üzerine Milano Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. İtalyan gazeteci Gavazzeni, Saraybosna'daki insan avına en az 100 kişinin katıldığını iddia ediyor. Soruşturma "canavarca hisle ve aşağılık saiklerle işlenmiş kasıtlı cinayet" suçlamasıyla yürütülüyor.

Savcı Alessandro Gobbis, 1993 ile 1995 yılları arasında savunmasız sivilleri eğlence için öldürmek amacıyla para ödemeye razı olan İtalyanları tespit etmeye çalışıyor. Tanıklar arasında 2022'de konuyla ilgili "Saraybosna Safarisi" isimli belgeseli yapan Sloven yönetmen Miran Zupanic de var.

BOSNA SAVAŞINDA 12 BİNDEN FAZLA MÜSLÜMAN HAYATINI KAYBETTİ

Bosna Hersek'te 1992-1996 dönemi yaşanan savaş 12 binden fazla Müslüman sivilin hayatına mal oldu. Kanlı katliamlar savaş sonrası ortaya çıkan toplu mezarlarla tescil edilirken Sırp vahşetine paralel çok sayıda Batılı ve İsrailli sadist-kan dökme heveslisinin, 'hafta sonu safarisi adı altında Saraybosna'da insan avı partileri düzenlendi' itirafı mahkeme kayıtlarına geçti.