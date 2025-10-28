Haberler

Şinzo Abe'nin Katil Zanlısı Suçunu Kabul Etti

Şinzo Abe'nin Katil Zanlısı Suçunu Kabul Etti
Güncelleme:
Japonya'da 2022'de suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Şinzo Abe'nin katil zanlısı Yamagami Tetsuya, ilk duruşmada suçunu kabul etti. Yargılama süreci 19 duruşmadan oluşacak ve ocak ayında sona erecek.

JAPONYA'da 2022'de suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Şinzo Abe'nin katil zanlısı, 3 yılın ardından görülen ilk duruşmada suçunu kabul etti.

Japonya'da 2012-2020 yıllarında iktidarda olan ve 'ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı' ünvanına sahip Şinzo Abe'nin Temmuz 2022'deki suikastına ilişkin davada ilk duruşma görüldü. 45 yaşındaki katil zanlısı Yamagami Tetsuya, ifadesinde suçunu kabul etti.

Zanlı Yamagami'nin ilki bugün yapılan ve 19 duruşmadan oluşacak yargılanma sürecinin ocak ayında sona ereceği bildirildi. Karar duruşmasının, 21 Ocak 2026'da yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
