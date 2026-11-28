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Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) ait bir klinik, ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırısına uğradı ve örgütün iki çalışanı hayatını kaybetti. İsrail ordusu saldırıyı üstlendi, ancak ölen iki kişinin "MSF için çalışan Hamas mensupları" olduğunu öne sürdü.

AA'nın aktardığına göre MSF, saldırıda kliniğin bekçiliğini yapan iki çalışanını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Örgüt, yaşananlardan dolayı öfke ve üzüntü duyduğunu bildirdi.

GAZZE'DE ÖLEN MSF ÇALIŞANI 17 OLDU

MSF açıklamasında, "Bu, doğrudan Sınır Tanımayan Doktorlara yönelik bir saldırıdır ve Gazze'de hayatını kaybeden MSF çalışanlarının sayısı 17'ye ulaşmıştır." ifadelerine yer verdi.

Örgüt, tesislerinin yerini İsrail ordusuna önceden bildirdiğini, binalarda MSF logolarının açıkça görülebildiğini vurguladı. Hayatını kaybeden çalışanların ailelerine dayanışma mesajı veren MSF, saldırının hesabının sorulması çağrısında bulundu.

İSRAİL SALDIRIYI KABUL ETTİ

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada MSF tesisine yönelik saldırıyı kabul etti, ancak hedef alınan kişilerin Hamas üyesi olduğunu iddia etti. Ordu bu iddiayı destekleyen bir kanıt paylaşmadı.

Gazze'deki yerel kaynaklar bir gün önce, İsrail'in Gazze kentinin batısında MSF kliniği yakınında sivillerin toplandığı bir alanı bombaladığını ve iki Filistinlinin öldüğünü bildirmişti.

ATEŞKESTEN BU YANA 1075 ÖLÜ

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese karşın İsrail saldırıları sürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre ateşkesten bu yana 1075 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 163 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 74 bin 772'ye ulaştı.