Üye Girişi
Haberler

Sınır nöbeti görevini kabul etmeyen İsrailli kadın askerler tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İsrail'deki Nahal Oz üssündeki saldırı sonrası 'nöbetçi' görevine atanmalarına itiraz eden 50 kadın asker, Sınır Muhafiza Okulu'na gitmeyi reddetti. İsrailli kadın askerler, saldırıdan önce sınır boyunca gerçekleşen olağan dışı aktiviteler hakkında orduyu defalarca uyardıklarını, fakat bu uyarıların dikkate alınmadığını belirtti. İsrail Savunma Güçleri, kadın askerlerin görevi kabul etmeme hakkına sahip olduklarını vurguladı.

Yaklaşık 50 İsrailli kadın asker, Nahal Oz üssündeki 7 Ekim saldırısının ardından "nöbetçi" görevine atanmalarına itiraz etti. Bu kadın askerlerin, Sınır Muhafaza Okulu'ndakieğitim üssüne gitmeyi reddetmeleri üzerine bir kısım gözaltına alındı veya tutuklandı.

İsrail Savunma Güçlerine göre, "nöbetçi" pozisyonu için düzenlenen alımlarda düşük motivasyon gösteren kadın askerler bir süreçle karşılaştı ve bazıları eve gönderildi. Ancak İsrail Savunma Güçleri, görevi kabul etmeyen hiçbir askerin hapse atılmadığını belirterek, bu kadın askerlerin pozisyonlarını kabul etmeme hakkına sahip olduklarını vurguladı. İncelenen olay, 7 Ekim'deki saldırıda 15 kadın askerin öldürüldüğü ve altı kadının rehine alındığı Nahal Oz üssündeki moral sorunlarına işaret ediyor.

Bu kadın askerler, saldırıdan önce sınır boyunca meydana gelen olağandışı aktiviteler hakkında orduyu birçok kez uyardıklarını, ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını belirtti. Kadın nöbetçilerin çalışma koşulları ve üst düzey subaylardan gördükleri muamele konusundaki endişeler daha önce de dile getirilmişti.

Bu durum, İsrail Savunma Güçleri'ningenel örgütsel başarısızlıkları ve kadın nöbetçilereolan aşağılayıcı yaklaşımı konusunda tekrar gündeme gelmiştir.

Sınır nöbeti görevini kabul etmeyen İsrailli kadın askerler tutuklandı

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

İsrail Gazze 3.Sayfa Kadın Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title