Sınır nöbeti görevini kabul etmeyen İsrailli kadın askerler tutuklandı

Yaklaşık 50 İsrailli kadın asker, Nahal Oz üssündeki 7 Ekim saldırısının ardından "nöbetçi" görevine atanmalarına itiraz etti. Bu kadın askerlerin, Sınır Muhafaza Okulu'ndakieğitim üssüne gitmeyi reddetmeleri üzerine bir kısım gözaltına alındı veya tutuklandı.

İsrail Savunma Güçlerine göre, "nöbetçi" pozisyonu için düzenlenen alımlarda düşük motivasyon gösteren kadın askerler bir süreçle karşılaştı ve bazıları eve gönderildi. Ancak İsrail Savunma Güçleri, görevi kabul etmeyen hiçbir askerin hapse atılmadığını belirterek, bu kadın askerlerin pozisyonlarını kabul etmeme hakkına sahip olduklarını vurguladı. İncelenen olay, 7 Ekim'deki saldırıda 15 kadın askerin öldürüldüğü ve altı kadının rehine alındığı Nahal Oz üssündeki moral sorunlarına işaret ediyor.

Bu kadın askerler, saldırıdan önce sınır boyunca meydana gelen olağandışı aktiviteler hakkında orduyu birçok kez uyardıklarını, ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını belirtti. Kadın nöbetçilerin çalışma koşulları ve üst düzey subaylardan gördükleri muamele konusundaki endişeler daha önce de dile getirilmişti.

Bu durum, İsrail Savunma Güçleri'ningenel örgütsel başarısızlıkları ve kadın nöbetçilereolan aşağılayıcı yaklaşımı konusunda tekrar gündeme gelmiştir.