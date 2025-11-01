Haberler

Sındırgı'daki Depremde Ağır Hasarlı Binalar Boşaltılmalı

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ağır hasarlı binaların boşaltılması gerektiğini vurguladı. Gelecekte benzer büyüklükte depremlerin olabileceği konusunda uyarıda bulundu ve bölgedeki yeni fayların tespit edildiğini açıkladı.

1) PROF. DR. SÖZBİLİR: SINGIRDI'DAKİ SON DEPREMDE AĞIR HASARLI BİNALAR OLUŞTU; BOŞALTILMALI

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, aynı büyüklükte yeni depremler olabileceğine dikkati çekerek, "Son depremde orta ve ağır hasarlı binalar oluştu. Bu binaların boşaltılmasında yarar var. Gelecekte en az 5'e varan büyüklükte depremler olabileceği için bu binalar yıkılabilir" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 10 Ağustos'ta bir kez daha 6.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İkinci sarsıntı; İzmir, İstanbul, Bursa ve çevre illerde hissedildi. Her iki depremde de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda yapı hasar gördü. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ekiplerle birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

'HAREKET ETMEMİŞ FAYLARIN VARLIĞINI TESPİT ETTİK'

Arazi çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sözbilir, "Sındırgı'nın güneyinde dağlık bölgede daha önce hareket etmemiş fayların varlığını tespit ettik. Bu faylar milyonlarca yıl önce çalışmış ancak son 10 bin yılda hareket etmemişti. Sistem içinde 'ölü fay' olarak değerlendiriliyordu. Şimdi bu fayların deprem ürettiğini gözlemledik. Batıdan doğuya doğru uzanan farklı fay parçaları var. Her biri 10-15 kilometre uzunluğunda, bazıları birleştiğinde 45 kilometreye kadar uzanabiliyor" diye konuştu.

'YENİ FAYLAR BASAMAK ŞEKLİNDE İLERLİYOR'

Sındırgı'daki iki büyük depremin aynı fay zonu içinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bu zonun içinde birbirinden bağımsız deprem üretebilen segmentler var. Önce batıdaki fay kırıldı, 2,5-3 ay sonra 15 kilometre doğusundaki başka bir fay kırıldı. Aynı sistem içinde doğuya doğru devam eden faylar da bulunuyor. Yakın zamanda buna benzer büyüklükte depremler gelişebilir" dedi. Prof. Dr. Sözbilir, Simav fay zonunun en batısında yer alan Sındırgı fayının güneyinde yeni tespit edilen fayların, dağlık bölgeden ovaya doğru basamak şeklinde dizildiğini de belirterek, "Bu faylar, 750 metrelik yükseklikten 250 metreye kadar kademeli bir şekilde uzanıyor. Aralarında 400-500 metrelik kot farkı bulunan beş farklı basamak yapısı tespit ettik" açıklamalarında bulundu.

'DEPREM FIRTINASI SÜREBİLİR'

Bölgedeki jeotermal sistemin de etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Emendere bölgesinde sıcak su kaynakları var ve bu hattın altından bir fay geçiyor. Jeotermal sistem ve diri fay aynı yerde bulunduğunda, deprem aktivitesi hemen bitmiyor. Bu nedenle deprem fırtınası şeklinde sürebilir. Benzer büyüklükte depremler birkaç ay daha devam edebilir" dedi. Hasarlı yapılarla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Sözbilir, "Sındırgı'nın yapı stokuyla ilgili acil önlemler alınmalı. İlk depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalar boşaltılmıştı. Bu sayede ikinci depremde can kaybı yaşanmadı. Son depremde orta ve ağır hasarlı binalar oluştu. Bu binaların boşaltılmasında yarar var. Gelecekte en az 5'e varan büyüklükte depremler olabileceği için bu binalar yıkılabilir. Vatandaşlarımızın bu tür binaların yakınlarında ya da içinde bulunmaması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
