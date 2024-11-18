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Sınavda başarısız olan öğrenci, bıçakla 8 kişiyi öldürdü, 17 kişiyi yaraladı

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Çin'de bulunan Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Yüksekokulu'nda bir öğrenci, sınavlarında başarısız olması sonucu bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Saldırının faili 21 yaşındaki Xu, olay yerinde yakalandı. Xu'nun sınavlarda başarısız olması ve staj yaptığı yerdeki ücretinden memnun olmaması saldırının sebebi olarak belirtildi. Bu olay, bir hafta içerisinde gerçekleşen ikinci ölümcül saldırı oldu.

Çin'de bir meslek yüksekokulunda, sınavlarında başarısız olan bir öğrenci bıçaklı saldırı düzenleyerek 8 kişinin ölümüne, 17 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Yüksekokulu'nda yerel saatle 18:30'da gerçekleşen saldırının zanlısı, 21 yaşındaki Xu soyadlı öğrenci olay yerinde yakalandı. Yixing polisi tarafından yapılan açıklamada, Xu'nun sınavlarında başarısız olduğu için mezun olamadığı ve staj yaptığı yerdeki ücretinden memnun olmadığı belirtildi.

Batılı sosyal medya platformlarında yaralıların sokakta yattığını ve insanların yardıma koştuğunu gösteren görüntüler paylaşıldı. Ancak Weibo gibi Çin sosyal medya platformlarında sadece polis açıklaması görülebiliyor, olayla ilgili görüntü ve fotoğraflar sansürleniyor.

Bu, bir hafta içinde gerçekleşen ikinci ölümcül saldırı oldu. Daha önce güney kentlerinden Zhuhai'de bir adam aracıyla spor tesisindeki kalabalığa dalarak 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Ekim ayında ise Pekin'de bir okulda beş çocuğun bıçakla yaralandığı bir saldırı yaşanmıştı.

Sınavda başarısız olan öğrenci, bıçakla 8 kişiyi öldürdü 17 kişiyi yaraladı

Sınavda başarısız olan öğrenci, bıçakla 8 kişiyi öldürdü 17 kişiyi yaraladı

Sınavda başarısız olan öğrenci, bıçakla 8 kişiyi öldürdü, 17 kişiyi yaraladı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Türkiye'de olsa hemen bizim çok bilmişler hemen eğitim sistemini eleştirirler. Hükümete atıp tutarlar. Çünkü beyin bukadar.

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