SİNA Yarımadası'nda 10 Bin Yıllık Arkeolojik Alan Keşfedildi

SİNA Yarımadası'nda 10 Bin Yıllık Arkeolojik Alan Keşfedildi
Mısır'da, insanlık tarihinin farklı dönemlerine ait kaya resimleri ve yazıtların bulunduğu yeni bir arkeolojik alan keşfedildi. Bu alan, antik ocak kalıntıları ve yazıtlarla dolu bir doğal müze niteliği taşıyor.

SİNA Yarımadası'nda, insanlık tarihinin farklı dönemlerine ait kaya resimleri ve yazıtlar barındıran 10 bin yıllık yeni bir arkeolojik alanın keşfedildiği bildirildi.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Umm Irak Platosu'nda daha önce izine rastlanmamış 100 metre uzunluğunda devasa bir arkeolojik saha keşfetti. 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olan bu alan, insanlık sanatının ilkel dönemlerinden modern yazılı döneme kadar nasıl evrildiğini tek bir noktada gösteriyor. Doğal kaya sığınağının tavanında, 10 bin yıl öncesinin izlerini taşıyan kırmızı pigmentli hayvan figürleri ve sembollerin yanı sıra, ilerleyen dönemlere ait Nabati dili ile Arapça kitabeler yer alıyor. Sığınakta bulunan antik ocak kalıntıları ve taş bölmeler, buranın on bin yıl boyunca insan toplulukları için güvenli bir liman olduğunu kanıtlıyor.

Uzmanlar, bu keşfin Mısır'ın antik tarih haritasına eklenen en kritik halkalardan biri olduğunu ve bölgenin tam anlamıyla 'doğal bir müze' niteliği taşıdığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
