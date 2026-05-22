Hakan Safi'den Jorge Jesus iddialarına yanıt

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, TRT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu. İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili konuşan Hakan Safi, deneyimli hocanın gündemlerinde olmadığını ifade etti.

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Jorge Jesus ile temaslarının olmadığını ve felsefelerinin aynı olmadığını söyledi.
  • Hakan Safi, Jose Mourinho ile bugün görüştüğünü ve dostluklarının devam ettiğini belirtti.
  • Hakan Safi, Fenerbahçe'nin gelecek sezon şampiyon olacağını hedeflediklerini ifade etti.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, TRT Spor ekranlarındaki canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

"İNŞALLAH SENEYE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyonluk hedeflediklerini belirten Hakan Safi, " Fenerbahçe, 8. kez Final Four'da. Önemli olan her sene buralarda olmak. İnşallah seneye şampiyon olacağız. Ben basketbola sevgimi ve yeteneğimi 7-8 yaşımda keşfettim. Bugün bu kadar hırslı ve mücadeleciysem basketbolun faydası oldu. Takımdaşlığın ne olduğunu anladım. Üniversiteye kadar basketbol oynadım. Üniversitede ayağımdaki sakatlık nedeniyle bıraktım."

"MOURINHO İLE BUGÜN KONUŞTUM"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho ile iletişimde olduğunu belirten Safi, "Mourinho da benim arkadaşım. Bugün de görüştüm. Fenerbahçe'de başarılı olamadı ama Real Madrid'e gitti, tebrik ettim. Avrupa'da Chelsea taraftarıyım 99'dan beri, 2006'da geldi Chelsea'ye. Bir dünya markasıdır. Kendi yolunu seçti ama dostluğumuz devam ediyor. Kampanyamızı desteklemeye başka arkadaşlar da gelecek. Zamana bırakalım." ifadelerini kullandı. 

''JORGE JESUS İLE TEMASIMIZ YOK''

İsmi Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus ile ilgili de konuşan Hakan Safi, "Ben tek adam şovuna inanmam, takım oyununa inanırım. İstişareyi severim. Türkiye Ligi'ni bilen hoca diyorum. Bizim Jorge Jesus ile bir temasımız yok. Benim felsefemle onun felsefesi aynı değil." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
