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Simpsonlar yine mi bildi? Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi

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ABD'deki Baltimore Köprüsü'nün dev bir kargo gemisinin çarpmasıyla çökmesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken sosyal medya kullanıcıları, bu trajik olayı Simpsonlar'ın tahmin ettiğini öne sürdü.

VİDEO İNTERNETE DÜŞTÜ ORTALIK KARIŞTI

Geminin, üzerindeki araç ve işçilerle birlikte saniyeler içinde yıkıldığı video internete düşmesiyle kısa sürede viral oldu. Buna ek olarak, geminin köprüye bilerek çarptığı gibi iddialar ortaya atan çok sayıda spekülatör de ortalığı karıştırmaya devam ediyor.

Simpsonlar yine mi bildi? Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi

BİR KEHANET İDDİASI DAHA

Bu anormallik çevrimiçi sohbetlere yol açarken bazı sosyal medya kullanıcıları popüler çizgi film The Simpsonlar'ın geçmiş bölümlerinden birinde köprünün çöküşüne değinildiğini yazdı.

Simpsonlar yine mi bildi? Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi

SÖZ KONUSU İDDİALAR YALANLANDI

Dünya üzerinde meydana gelen çok sayıda felaketi önceden bildiği konuşulan çizgi filmin 35. sezon 8. bölümünde Baltimore Köprüsü'nün yıkıldığını iddia eden kullanıcılara yanıt veren uzmanlar ise söz konusu bölümde yıkılan köprünün İskoçya'daki Forth Köprüsü olduğunu açıkladı. Uzmanlar dev bir kargo gemisinin yıktığı Baltimore gemisine çizgi filmin hiçbir bölümünde yer verilmediğini ifade ediyor.

Simpsonlar yine mi bildi? Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi

KÖPRÜ SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLMUŞTU

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne önceki gün yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı. Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Simpsonlar yine mi bildi? Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Maryland Ulaşım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, köprüye çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti. Kazanın ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri The Simpsons Baltimore Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Mutlu Soykıran:

Bu görüntüler kazadan sonra yapay zeka ile oluşturulmuştur. Lütfen insanları yanlış yönlendirmeyin.

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Bükücü:

Ya ne kadar saçma şeylere inananlar var. Bu bir çizgi film, gerçeği yansıtmıyor. Bunu izleyen ve inananlar sadece çocuklardır.

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