Simpson'lar yeniden sahnede! TV'de yayınlandığı gün ülke tarihindeki en büyük grev yaşandı

İngiltere merkezli yayın organı Channel 4, İngiltere'de son on yılın en büyük grev hareketinin olduğu günde; işçi sağlığı merkezli bir Simpsons bölümü gösterdiği için izleyicileri tarafından tebrik edildi, ancak yayıncı bunun bir tesadüf olduğunu söyledi.

Yayınlanan bölüm, Homer Simpson'ın, çalışanların ve kendisinin sağlığı için savaşmak üzere Bay Burns'e karşı çıkmasını ve elektrik santralinde grev yapmasını ele alıyor. Bay Burns ise misilleme olarak şehrin elektriğini keser, ancak işçilerin dayanışması sonunda eli zorlanır ve Horner Simpson galip gelir.

İZLEYİCİLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Dizininin bölümünün yayınlandığı aynı çarşamba günü ise; işçilerin maaş, iş durumu ve koşullar hakkındaki yakınmaları sebebiyle ülke tarihindeki en büyük grev hareketlerinden biri görülmekteydi. Doğal olarak programın izleyicilerinin de günün önemi ile çarşamba günkü Simpsons programında yer alan tematik bağlantıyı fark etmesi uzun sürmedi.