Haberler

Simon Holliday, Lantau Adası'nı Yüzerek Dolaşan İlk Kişi Oldu

Simon Holliday, Lantau Adası'nı Yüzerek Dolaşan İlk Kişi Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiliz yüzücü Simon Holliday, 20 saat 56 dakikalık bir mücadeleyle Hong Kong'un Lantau Adası etrafını yüzerek dolaşan ilk kişi oldu. Onu 21 saat 28 dakikalık yüzüşle Amerikalı Edie Hu takip etti.

İNGİLİZ yüzücü Simon Holliday, 20 saat 56 dakikalık bir mücadelenin ardından Hong Kong'un en büyük adası Lantau'nun etrafını yüzerek dolaşan ilk kişi oldu. Holliday'i kısa süre sonra 21 saat 28 dakikalık yüzüşünü tamamlayan Amerikalı Edie Hu izledi.

Simon Holliday, Edie Hu ve Brett Kruse'dan oluşan üç yüzücü, Hong Kong'un en büyük adası Lantau'nun etrafında 65 kilometrelik rotayı tamamlamak için maceraya başladı. Sporculara, yanlarında bulunan üç kano ve bir yattan oluşan küçük bir filo destek verdi. Destek ekipleri, belirlenen kurallar çerçevesinde, her 45 dakikada bir spor jelleri, muzlar ve ağrı kesiciler içeren özel yiyecek paketlerini yüzücülere ulaştırdı.

Kurallara göre 20 derecenin üzerindeki sularda dalış kıyafeti (wetsuit) giyilmesine izin verilmediği için, sporcular gece boyunca soğukla mücadele etti. Yarışmacılardan Kruse'un, Hong Kong Uluslararası Havalimanı yakınındaki dar boğazı geçmeye çalışırken kramp nedeniyle gece saatlerinde mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.

Sabah saatlerinde akıntıların yüzücülerin lehine dönmesiyle 46 yaşındaki İngiliz maraton yüzücüsü Holliday, 20 saat 56 dakikalık mücadelesinin ardından Lantau'nun etrafını yüzerek dolaşan ilk kişi oldu. Onu kısa süre sonra, 21 saat 28 dakikalık yüzüşünü tamamlayan 50 yaşındaki Amerikalı Edie Hu takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
Fatih Altaylı için karar bekleniyor! İşte mahkemede yaptığı savunma

Altaylı için karar bekleniyor! İşte mahkemede yaptığı savunma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.