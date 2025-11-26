Simon Holliday, Lantau Adası'nı Yüzerek Dolaşan İlk Kişi Oldu

İNGİLİZ yüzücü Simon Holliday, 20 saat 56 dakikalık bir mücadelenin ardından Hong Kong'un en büyük adası Lantau'nun etrafını yüzerek dolaşan ilk kişi oldu. Holliday'i kısa süre sonra 21 saat 28 dakikalık yüzüşünü tamamlayan Amerikalı Edie Hu izledi.

Simon Holliday, Edie Hu ve Brett Kruse'dan oluşan üç yüzücü, Hong Kong'un en büyük adası Lantau'nun etrafında 65 kilometrelik rotayı tamamlamak için maceraya başladı. Sporculara, yanlarında bulunan üç kano ve bir yattan oluşan küçük bir filo destek verdi. Destek ekipleri, belirlenen kurallar çerçevesinde, her 45 dakikada bir spor jelleri, muzlar ve ağrı kesiciler içeren özel yiyecek paketlerini yüzücülere ulaştırdı.

Kurallara göre 20 derecenin üzerindeki sularda dalış kıyafeti (wetsuit) giyilmesine izin verilmediği için, sporcular gece boyunca soğukla mücadele etti. Yarışmacılardan Kruse'un, Hong Kong Uluslararası Havalimanı yakınındaki dar boğazı geçmeye çalışırken kramp nedeniyle gece saatlerinde mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.

Sabah saatlerinde akıntıların yüzücülerin lehine dönmesiyle 46 yaşındaki İngiliz maraton yüzücüsü Holliday, 20 saat 56 dakikalık mücadelesinin ardından Lantau'nun etrafını yüzerek dolaşan ilk kişi oldu. Onu kısa süre sonra, 21 saat 28 dakikalık yüzüşünü tamamlayan 50 yaşındaki Amerikalı Edie Hu takip etti.