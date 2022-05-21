Şimdi de ölümcül kara dul tehlikesi hortladı! Sekiz gözü var, zehri adamı delirtecek cinsten - Haberler

Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte kene ısırıkları ve yılan tehlikesi kendisini göstermeye başladı. Ayrıca İspanya'da son zamanlarda görülen 'kör eden sinek' de panik yarattı. Bu gelişmelere ek korkutan bir haber de İngiltere'den geldi.

ÇOK HIZLI ÜREMEYE BAŞLADILAR

İngiltere'de havaların ısınmasıyla birlikte sahte dul ve kara dul örümceklerinin üreme hızı arttı. Sekiz gözü olması ve karanlık yerlerde dolaşması nedeniyle insanları ürküten kara dul örümceğine karşı teyakkuza geçildi. Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor.

TÜRKİYE'DE DE YAŞIYORLAR

Karadul örümcekleri dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olarak biliniyor. Akdeniz ülkelerinin birçoğunda yaşıyorlar. Türkiye'de yaşayan türünün adıysa Akdeniz karadul örümceğidir. İstanbul, Ankara, Adana, Mardin, Van ve Kars'ta kayıtlara geçmiş bir türdür.