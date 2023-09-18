Şili'de scooter çalma olayı

Şili'nin başkenti Santiago'da bir araç içerisindeki hırsızlar, yolda ilerleyen bir adamın scooterını çaldı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, hırsızın scooterı yakaladığı ve adamın yaralandığı anlar yer alıyor.

- Şili'de yolda ilerleyen adamın scooterını çaldılar

SANTİAGO - Şili'de bir araçla giden hırsızların hareket halindeki bir adamın scooterını çaldığı anlar anbean görüntülendi.

Şili'nin başkenti Santiago'da geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. Otomobil içerisindeki hırsızlar, elektrikli scooterı ile yolda ilerleyen adamın scooterını çaldı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, araçtaki hırsızlardan birinin pencereden uzanarak scooterı yakaladığı görüldü. Yaşının 24 olduğu öğrenilen scooterlı adam, hırsızın scooterı çekmesinin ardından yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Adam olayın ardından yaptığı açıklamada, olay sırasında evine varmak üzere olduğunu, aniden yanına yaklaşan arabadaki bir kişinin scooterını yakaladığını ve sonrasında aracın hızlanmasıyla scooterdan düştüğünü söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kaçan hırsızlar henüz yakalanamadı.