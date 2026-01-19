Şili'de meydana gelen orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti

Haberler

Şili'nin güneyinde etkili olan orman yangınlarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, Devlet Başkanı Gabriel Boric afet durumu ilan etti. Yangınların yayılmasını hızlandıran olumsuz hava koşulları ve en az 20 bin kişinin tahliye edildiği bildiriliyor.

ŞİLİ'nin güneyinde etkili olan orman yangınlarında 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkenin güneyindeki Nuble ve Biobio bölgelerinde devam eden orman yangınları sebebiyle afet durumu ilan edildiğini duyurdu. Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu kaydeden Boric, "Bugün teyit edilmiş 18 ölü var fakat ne yazık ki bunun artacağından eminiz. Zor zamanlardan geçiyoruz, özellikle Penco'da ve Tome'nin bazı bölgelerinde durum kritik seyrediyor. Bu tür acil durumlarda ilk öncelik her zaman yangınla mücadele etmek ve onu söndürmektir. Ancak hiçbir zaman unutmamalıyız ki, burada acı çeken aileler var, insani trajediler yaşanıyor ve biz onların yanında olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, şiddetli rüzgar ile yüksek sıcaklıklar gibi olumsuz koşulların yangınların yayılmasını hızlandırdığını ve itfaiyenin müdahalesini zorlaştırdığını belirtti. En az 20 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği ve bugün ülkede sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
