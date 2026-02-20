Şili'de gaz yüklü tanker patladı: 4 ölü, 17 yaralı
Şili'nin başkenti Santiago'nun kuzeyinde gaz yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle 7 aracın yandığı, otoyolun araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı