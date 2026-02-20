Haberler

Şili'de gaz yüklü tanker patladı: 4 ölü, 17 yaralı
Güncelleme:
Şili'nin başkenti Santiago yakınlarında gaz yüklü tankerin devrilmesi sonucu gerçekleşen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Olayın ardından 7 araç yangın çıktı ve otoyol trafiğe kapatıldı.

Şili'nin başkenti Santiago'nun kuzeyinde gaz yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle 7 aracın yandığı, otoyolun araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

