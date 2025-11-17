Şili'de Başkanlık Seçiminde İkinci Tur Sürücüleri Belli Oldu

(ANKARA) - Güney Amerika ülkesi Şili'de, devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir aday yeterli oyu alamadı. Solcu eski Çalışma Bakanı Jeannette Jara ve aşırı sağcı lider Jose Antonio Kast, aralık ayında yapılacak ikinci tur seçimlerinde karşı karşıya gelecek.

Güney Amerika ülkesi Şili'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı. Servisi sandık sonuçlarına göre, Şili İçin Birlik adayı Jeannette Jara oyların yüzde 26,76'sını alarak yarışı önde tamamladı. Solcu eski Çalışma Bakanı Jeannette Jara ve aşırı sağcı lider Jose Antonio Kast, aralık ayındaki ikinci tur seçimlerinde karşı karşıya gelecek.

Şili'nin merkez sol iktidar koalisyonunun adayı, 51 yaşındaki komünist eski çalışma bakanı Jeannette Jara, sayılan oyların yüzde 26,8'ini alarak ilk turda zafer için gereken yüzde 50 barajına en çok yaklaşan isim oldu. Aşırı sağcı eski Milletvekili José Antonio Kast, oyların yaklaşık yüzde 24'ünü aldı.

İkinci tura kaldığını öğrendikten sonra Kast, ülkenin sağını "arkasında birleşmeye" çağırdı ve ikinci turu "Şili'nin geleceği için varoluşsal bir mücadele" olarak nitelendirdi. Seçim sonrası konuşan Kast, "Bu, neslimizin en önemli seçimi, iki toplum modeli arasında gerçek bir referandum olacak: Şili'yi yıkıma, durgunluğa, şiddete ve nefrete sürükleyen mevcut model. Diğeri ise bizim modelimiz, özgürlüğü, umudu ve ilerlemeyi teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Eski Çalışma Bakanı Jeannette Jara ise başkent Santiago'nun merkezinde bir miting yaptı. Jara, "Bu harika bir ülke. Korkunun kalplerinizi katılaştırmasına izin vermeyin" şeklinde konuştu. Ayrıca Jara, "suça verilecek cevabın, bir öncekinden daha radikal fikirler üretmek ve kurşun geçirmez camların arkasına saklanmak olmadığını" vurguladı.

Asayiş sorunları seçimde etkili oldu

Şili, Küresel Barış Endeksi'ne göre Latin Amerika'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak biliniyor. Yerel basına göre artan suçlar, büyük ölçüde yabancı suç örgütlerine atfediliyor ve bu durum Şili'nin göçmen nüfusunun 2017'den bu yana iki katına çıkmasıyla ilişkilendiriliyor. Göçmenler şu anda ülke nüfusunun yüzde 8,8'ini oluşturuyor.

Suç haberlerinin medyada yer bulması, seçmenler arasında "mano dura" (sert el) politikası taleplerinin yükselmesine neden oldu.

Şu anki Devlet Başkanı Gabriel Boric'in kabinesinde 2022 ve 2025 yılları arasında bakanlık yapan Jara, "daha fazla polis istihdam etme, organize suçla mücadele için banka gizliliğini kaldırma ve hayat pahalılığı sorunlarını ele alma", José Antonio Kast ise Venezuela gibi kuzeydeki daha yoksul ülkelerden gelen göçmenleri ve sığınmacıları dışarıda tutmak için "Şili'nin Bolivya sınırına duvarlar, çitler ve hendekler inşa etme" vaadinde bulunuyor.