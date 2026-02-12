Haberler

Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem

Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şili'nin Coquimbo bölgesindeki Ovalle kenti yakınlarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin yerel saatle 10.34'te ve 36.9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

ŞİLİ'nin Coquimbo bölgesinde yer alan Ovalle kenti yakınlarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Şili'nin Coquimbo bölgesine bağlı Ovalle kentinin 32 kilometre güneybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 10.34'te (TSİ 16.34) meydana gelen depremin derinliğinin ise 36.9 kilometre olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Ünlü oyuncunun cenazesinde gözyaşları sel olup aktı
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran 'Yasak aşk' iddiası! Salon buz kesti

Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası
Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı

Sahnedeki sözleri için açılan soruşturmada karar verildi
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı

Ayaklarından asılıp işkence edilen Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Ünlü oyuncunun cenazesinde gözyaşları sel olup aktı
Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey...
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı