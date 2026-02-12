Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem
Şili'nin Coquimbo bölgesindeki Ovalle kenti yakınlarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin yerel saatle 10.34'te ve 36.9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Şili'nin Coquimbo bölgesine bağlı Ovalle kentinin 32 kilometre güneybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 10.34'te (TSİ 16.34) meydana gelen depremin derinliğinin ise 36.9 kilometre olduğu bildirildi.
