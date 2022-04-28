Sıfır-kovid politikası Şangay'ı felakete sürüklüyor! İnfial yaratan görüntü kısa süre sonra silindi

Sıfır-kovid politikasında ısrar eden Çin'in finans merkezi Şangay'da aldığı karantina önlemleri kent sakinleri için adeta zulme dönüştü. Haftalardır evlerinden çıkamayan, temel ihtiyaçlarını bile karşılamayan kent sakinleri yetkililerin evlerinin önüne çektiği metal bariyerler arkasında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

25 MİLYON İNSAN İÇİN DURUM DAYANILMAZ HALE GELDİ

Hükümet yetkilileri aldıkları sıkı önlemleri gevşetmeye pek niyetli görünmüyor ancak kilit altında olan 25 milyon insan için durum artık dayanılmaz bir hale geldi. Çin'de uygulanan yoğun sansüre rağmen her gün yeni bir video sosyal medyaya düşüyor ve insanların yaşadıkları şartlar gözler önüne seriliyor.

ÇİN POLİSİ YERLERDE SÜRÜKLEDİ

Bu görüntülerden sonuncusu kent sakinlerinin artık patlama noktasında olduğunu ortaya koydu. Şangay'da çekildiği düşünülen görüntülerde yabancı asıllı olduğu belirtilen bir adamın tehlikeli madde kıyafeti giymiş Çin polisi tarafından sürüklendiği görülüyor.

"YAŞADIKLARIMIZ KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL, KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM"

Metal bariyerleri aşmaya çalışan ve aksanından Fransız asıllı olduğu düşünülen adamın polislerden kaçmaya çalışırken "Yaşadıklarımız kimsenin umurunda değil. Kendimi öldüreceğim, ölmek istiyorum" dediği duyuluyor. Polisler ise genç adamın isyanına "Çin'e geldiniz, buradaki yasalara ve yönetmeliklere uymanız gerekiyor" yanıtını veriyor.

İNFİALE NEDEN OLAN VİDEO KISA SÜREDE SİLİNDİ

Polislerin elinden defalarca kez kaçıp metal bariyerlere çarpan çaresiz adam yetkililer tarafından son kez yakalanıp yere sabitlenince gözyaşlarına boğuluyor. Sosyal medyaya düşen görüntüler infiale neden olurken video kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.

AYAKLANMALAR BAŞLADI

Artan vaka sayıları sonrası alınan önlemlerin sürekli artırılması ve insanların yiyecek, yemek bulamayacak hale gelmesi sonrası şehrin birçok bölgesinde ayaklanmalar meydana geldi. Bazı kişilerin polislerin çektiği metal bariyerleri yıkmaya çalıştığı görülürken, karantinadan boğulan insanların çoğu balkonlarına çıkarak çığlık atıyor.