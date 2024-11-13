Sicilya'da Şiddetli Fırtına ve Sele Dikkat!

İTALYA'nın güneyinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış, Sicilya Adası'nda sele neden oldu.

Sicilya Adası'nın doğusundaki Katanya kenti ve civarında, iki gündür etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. İtfaiye ekipleri, zor durumdaki çok sayıda kişi için kurtarma operasyonu düzenledi.

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, 'kırmızı' kodla uyarı vererek, bölgede yaşayanlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.