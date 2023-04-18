Sicilya açıklarında 'yüzer halde' 2 ton kokain bulundu: 'Kaçakçılar için daha risksiz ve masrafsız bir yöntem'

İtalya’nın Sicilya adası açıklarında denizde yüzer halde bulunan 2 tonluk kokain, ülke tarihinde bir kerede ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarlarından biri oldu.

İtalya’nın Sicilya adası açıklarında denizde yüzer halde bulunan 2 tonluk kokain, ülkede güvenlik güçlerinin tek seferde bulduğu en büyük miktardaki uyuşturucu kargolarından biri oldu. Uzmanlar uyuşturucunun daha sonra alınmak üzere denize bırakılmasının kaçakçılar açısından hem daha az riskli hem de daha az maliyetli bir teknik olduğunu söylüyor.

Dün Sicilya’nın doğu kıyıları açıklarında, ağlarla birbirine tutturulan yaklaşık 70 paket içinde, 2 ton ağırlığında kokain bulunduğu açıklandı.

Paketler suda batmalarını ve sızıntıyı önlemek amacıyla özel olarak sarılmış, alıcıların yerini bulabilmesi için kargoya ışıklı bir cihaz iliştirilmişti.

Piyasa değeri 400 milyon euro olarak hesaplanan kokain kargosu, Mali Polis’e ait birliklerin kontrolleri sırasında tespit edildi.

İtalya'da bugüne kadar en fazla kokainin ele geçirildiği yıl 2021 olmuştu.

2 yıl önce operasyonlarda toplam 20 ton kokain ele geçirilmişti.

Dün denizde yüzer halde bulunan uyuşturucunun bir kargo gemisiyle getirildiği ve daha sonra alınmak üzere suya bırakıldığı tahmin ediliyor.

Uzmanlar kaçakçıların bu yöntemi kontrolleri aşmak ve ‘’tasarruf etmek’’ için kullandığını söylüyor.

‘Yüzde 20’si rüşvete gidiyor’

Calabria bölgesi merkezli ‘Ndrangheta mafyasına yönelik soruşturmaları yöneten Catanzaro Cumhuriyet Savcısı Nicola Gratteri, "Bu kadar büyük bir kargoyu geçici olarak denize bırakmak daha az risk ve daha fazla tasarruf demektir" dedi.

La Stampa gazetesine konuşan Gratteri, uyuşturucunun konteynırlarla rıhtıma çıkarılmak yerine denize bırakılmasının nedenini şöyle açıkladı:

"Çünkü bu daha az risk içeriyor. Ayrıca kokain limana geldiğinde, o bölgeyi kontrol eden suç örgütü ya da örgütleri sevkiyatın değerinin yüzde 20’si kadar rüşvet alıyor."

Gazete, kaçakçıların bu teknikle kontrolleri aşmayı da amaçladığını belirtti.

‘Drone’lar da kullanılabilir’

Sicilya gazetesi Giornale di Sicilia da, uluslararası organize suçla mücadele stratejileri uzmanı Profesör Vincenzo Musacchio’nun şu sözlerine yer verdi:

"Bu yöntem, birçok kaçakçılık biçiminden yalnızca biri. Uyuşturucu kaçakçıları bir süredir uzaktan kontrol edilebilen mini denizaltılar aracılığıyla su altı taşıma sistemini de benimsedi."

Musacchio, kaçakçıların sürekli yeni yöntemler geliştirdiğini vurgulayarak "Yakında yeni araçlar ve yeni teknolojilerle Avrupa’da bir uyuşturucu istilasına tanık olabiliriz" dedi ve bu olası yeni araç ve teknolojiler arasında insansız hava araçlarının da yer alabileceğini belirtti.