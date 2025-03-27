İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?
Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

Uludağ'da otel yangını! Kahreden haberi belediye başkanı verdi
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Sibirya'da Kargo Uçağı Acil İniş Yaptı: Pistten Çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya menşeli 'Antonov AN-12' tipi bir kargo uçağı, Sibirya'da acil iniş sırasında pistten çıktı. İniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle kayarak pistten çıkan uçakta sekiz kişi bulunuyordu. Ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Uçağın neden acil iniş yaptığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

Rusya'da Antonov An-12 tipi kargo uçağı iniş takımlarının arızalanması sonucu pistten çıktı.

Rusya'nın Novy Urengoy kentinde Antonov An-12 tipi kargo uçağının iniş sırasında iniş takımlarında arıza yaşandı. Uçak, arıza sonucu sürüklenerek pistten çıktı. Yetkililer, uçakta bulunan 8 mürettebatın kazadan sağ kurtulduğunu açıkladı. Rus basınında yer alan haberlerde, pilotun iniş öncesi hava trafik kontrolüne iniş takımlarının düzgün açılmadığını bildirdiği ifade edildi. Kazanın ardından Novy Urengoy Havalimanı geçici olarak hava trafiğine kapatıldı.

Ural Ulaşım Savcılığı, Atran Havayolları tarafından işletilen kargı uçağının iniş sırasında sol iniş takımındaki arıza sonucu pistten çıktığını açıkladı.

Söz konusu uçağın iki gün önce Novy Urengoy-Sabetta seferi sırasında iniş takımlarından birinin kilitlenmemesi nedeniyle acil durum sinyali verdiği belirtildi.

Havalimanındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın sol iniş takımının açılmaması nedeniyle sol kanadının piste sürterek sürüklendiği ardından pist kenarındaki kar yığınına çarparak durabildiği görüldü.

Sibirya'da Kargo Uçağı Acil İniş Yaptı: Pistten Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.