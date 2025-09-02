Şi Cinping ve Vladimir Putin Pekin'de Bir Araya Geldi

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'de görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldiği bildirildi. Şi görüşmede, Çin ve Rusya'nın uluslararası durumdaki değişimlere rağmen kalıcı iyi komşuluk, kapsamlı stratejik iş birliği ve kazan-kazan anlayışıyla büyük ülkeler arasındaki ilişkilere örnek teşkil ettiğini söyledi. Rusya ile üst düzey temasları yoğunlaştırarak, kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerinde birbirlerini destekleyeceklerini kaydeden Şi, Çin-Rusya ilişkilerini daha da geliştireceklerini belirtti.

Putin ise ikili ilişkilerin tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını dile getirerek, Şi'nin mayıs ayında Rusya'ya yaptığı resmi ziyareti hatırlattı. Putin, iki ülkenin dayanışma ve iş birliğinin yeni dönemdeki ikili ilişkilere sağlam bir temel oluşturduğunu ifade etti.

Şi'nin ŞİÖ Zirvesi'nde değindiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin son derece yerinde ve gerekli olduğunu vurgulayan Putin, bu gelişmenin küresel yönetişimdeki boşlukların kapatılmasına önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Görüşme sonunda, enerji, uzay ve yapay zeka gibi alanlarda 20'den fazla iş birliği anlaşması imzalandı.