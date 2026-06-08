Çin Devlet Başkanı Şi, Kuzey Kore ziyaretine başladı

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping'in, resmi ziyarette bulunduğu Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore'ye yapacağı ziyaret için bu sabah Pekin'den hareket ederek, başkent Pyongyang'a ulaştı. Bu ziyaret, Çin liderinin yıl içindeki ilk yurt dışı ziyareti oldu. Kuzey Kore'ye son ziyaretini 2019'da gerçekleştiren Şi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı