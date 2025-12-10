Çin'de 4 katlı apartmanda yangın: 12 ölü
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shantou şehrindeki bir apartmanda çıkan yangında 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İtfaiye yetkilileri, salı günü saat 21.30 sıralarında çıkan yangının, saat 22.00'de söndürüldüğünü açıkladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
