Seyir halindeki otomobilde fantezi yapan çift, minibüse çarptı! Erkeğin cinsel organı zarar gördü - Haberler

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Seyir halindeki otomobilde fantezi yapan çift, minibüse çarptı! Erkeğin cinsel organı zarar gördü

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde seyir halindeki bir araçta sevgilisiyle cinsel fantezi yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin bir minibüse çarptığı sırada erkeğin açıkta olan cinsel organı zarar gördü. Olay yerine gelen ekipler, çifti hastaneye kaldırdı.

ABD'deki Kuzey Okyanus Bulvarı ve 19. Cadde kesişiminde meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. İddialara göre otomobille seyir halinde olan çift, araç içerisinde fantezi yapmaya başladı. Bu sırada dikkati dağılan erkek sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle araç kontrolden çıkarak, minibüse çarptı.

YOLA SAVRULDULAR

Kaza nedeniyle otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, çift de kazanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptığı çifti hastaneye kaldırdı.

Seyir halindeki otomobilde fantezi yapan çift, minibüse çarptı! Erkeğin cinsel organı zarar gördü

CİNSEL ORGANI ZARAR GÖRMÜŞ

İddiaya göre kaza sırasında aracın hakimiyetinin kaybolması nedeniyle kadının yanlışlıkla ezmek suretiyle sevgilisinin cinsel organına zarar verdiği belirtildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, çifte henüz cezai bir işlem uygulanmadı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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