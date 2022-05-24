Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı - Haberler

Almanya'da yaşayan 38 yaşındaki kadınla 41 yaşındaki adam arasında yaşanan olay, mahkemeye taşındı.

GÜNÜBİRLİK TANIŞIYORLARDI

İddialara göre kadın ve adam bir eğlence mekanında tanıştıktan sonra eve gitti. Evde ilişkiye giren ikili, bu durumu birkaç kez tekrarladı. Adam, ciddi ilişkiyi ve evliliği düşünmezken, kadın adamı kendisine bağlamanın yollarını aradı.

KONDOMDAN SPERM ÇALDI

Daha sonra aklına kondomdan sperm çalmak gelen kadın, ilişkiden sonra kondomdan aldığı spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı. Talihsiz adam ise bu gerçeği doktor kontrolü sırasında öğrendi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Doktorun kadın için "hamilesiniz" demesinin ardından adam "Böyle bir şeyin olması imkansız" dedi fakat zor durumda kalan kadın, yaptıklarını tek tek inkar etti. İkili arasındaki olay, mahkemeye taşındı.