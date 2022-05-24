Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı - Haberler

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Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı

Almanya'da 38 yaşındaki bir kadın, günübirlik ilişkiye girdiği adamın spermlerini izinsiz şekilde kondomdan aldı. Daha sonra spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı. İkilinin gittiği doktor, kadının hamile olduğunu açıklayınca kadın tüm yaptıklarını itiraf etmek zorunda kaldı.

Almanya'da yaşayan 38 yaşındaki kadınla 41 yaşındaki adam arasında yaşanan olay, mahkemeye taşındı.

İddialara göre kadın ve adam bir eğlence mekanında tanıştıktan sonra eve gitti. Evde ilişkiye giren ikili, bu durumu birkaç kez tekrarladı. Adam, ciddi ilişkiyi ve evliliği düşünmezken, kadın adamı kendisine bağlamanın yollarını aradı.

Daha sonra aklına kondomdan sperm çalmak gelen kadın, ilişkiden sonra kondomdan aldığı spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı. Talihsiz adam ise bu gerçeği doktor kontrolü sırasında öğrendi.

Doktorun kadın için "hamilesiniz" demesinin ardından adam "Böyle bir şeyin olması imkansız" dedi fakat zor durumda kalan kadın, yaptıklarını tek tek inkar etti. İkili arasındaki olay, mahkemeye taşındı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki, Prezervatif, Hamilelik, Cinsellik, Cinsellik, Dünya, Haberler

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Yorumlar (1)

ismail bey :

Talihsiz adam ha.. Çok dokunaklı...

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