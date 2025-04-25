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Seul'de COEX Kongre Merkezi'nde Yangın Çıktı

Seul'de COEX Kongre Merkezi'nde Yangın Çıktı
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Güney Kore'nin başkenti Seul'de COEX Kongre ve Sergi Merkezi'nde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binanın tahliye edildiği ve ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

GÜNEY Kore'nin başkenti Seul'de COEX Kongre ve Sergi Merkezi'nde yangın çıktı. Binanın kısa sürede tahliye edildiği bildirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de COEX Kongre ve Sergi Merkezi'nde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yetkililer, yangın nedeniyle Gangnam semtinde dumanların metrelerce yüksekliğe ulaştığını ve binanın kısa sürede tahliye edildiğini belirtti. Yangının binanın 2'inci katındaki bir restoranda çıktığı ve yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığını ve ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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