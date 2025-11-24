Serkan Bayram'ın Hayatı Konulu 'Buğday Tanesi' Filmi Podgoritsa'da Gösterildi

BUĞDAY tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan ' Buğday Tanesi' filminin gösterimi Podgoritsa'da yapıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan ' Buğday Tanesi' filminin gösterimi Karadağ Podgoritsa Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında TİKA tarafından yenilenen Podgoritsa Belediyesi Budo Tomoviç Kültür ve Bilgi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayram, Karadağ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

' Buğday Tanesi' filminin Karadağ'da gösteriminden mutlu olduğunu kaydeden Bayram, "Buğday Tanesi filmi Karadağ'a bereket, insanlığa barış getirsin. Son dönemde yaşanan bazı olaylar sonrasında Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına geçmişti. 'Buğday Tanesi'nin bereketiyle bu vize uygulaması da en kısa zamanda kaldırılıp Türkiye'deki insanlarımızın Karadağ'a hızlı şekilde ulaşması sağlanır. Karadağ halkında da bu isteği gördüm. İnşallah en kısa sürede bu kararın alınmasını bekliyoruz" dedi.

Bayram, etkinlik öncesi Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic ve Sosyal Refah, Aile Bakımı ve Demografi Bakanı Damir Gutic ile bir araya geldi. Bayram görüşmede, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınmasını doğru bulmadığını ifade ederek, söz konusu kararın bir an önce kaldırılmasını istedi.