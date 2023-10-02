Senegal Donanması, Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 600'den fazla göçmeni engelledi

Senegal Donanması, son 3 günde ülkeden ayrılarak Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan 600'den fazla göçmeni engelledi. Göçmenlerin arasında çok sayıda kadın ve çocuk da bulunuyor.

Senegal Donanması, son 3 günde ülkeden ayrılarak Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan 600'den fazla göçmeni engelledi. Göçmenlerin arasında çok sayıda kadın ve çocuk da bulunuyor.

Senegal Donanması'ndan yapılan açıklamada, 28 Eylül'de aralarında 13 çocuk ve 2 kadının bulunduğu 71 kişilik teknenin, 30 Eylül'de aralarında 16 kadın ve 7 çocuğun bulunduğu 272 kişilik teknenin ve yine 30 Eylül'de aralarında 26 kadın ve 13 çocuğun 262 kişilik teknenin durdurulduğu, göçmenlerin engellendiği belirtildi. Göçmenlerin İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmeye çalıştığı ifade edildi.

Son 3 günde engellenen göçmenlerin toplam sayısı 605 olarak açıklandı.