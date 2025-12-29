Semih Kılıçsoy'a İtalya basınından övgüler: 'Maradonavari, inanılmaz'

Beşiktaş'ın İtalya'nın Cagliari kulübüne kiraladığı Semih Kılıçsoy son iki haftada attığı iki gol sonrası spor basınının ilgi odağı haline geldi.

Serie A'da Pisa ve Torino'ya karşı attığı goller sonrası İtalya basınında Kılıçsoy için "fenomen", "Türk cevheri" gibi ifadeler kullanılıyor.

Kılıçsoy 27 Aralık Cumartesi günkü Torino deplasmanının 66. dakikasında takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı.

Üç oyuncuyu çalımlayarak attığı gol sonrası Serie A tarafından maçın oyuncusu seçildi.

Bu golün ve sonrasındaki coşkulu kutlamaların görüntüleri Cagliari kulübü de dahil birçok kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Cagliari, Türk bayraklı emojilerle birlikte "İmparator Semih ne gol attı ama!" mesajıyla, gol anının görüntüsünü, "Uzun süre hatırlayacağımız bir gol" başlığıyla yayımladı.

Takım arkadaşlarının Kılıçsoy'u, "Çılgınsın", "Sen nasıl bir şeysin" gibi sözlerle kutladığı anların görüntüsü de kulüp tarafından paylaşıldı.

İtalya spor basını da bu maçın ardından "Kılıçsoy kimdir" temalı haberler yayımladı.

'İnanılmaz bir teknik yeteneğe sahip'

Sport Mediaset sitesi, eski Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero'ya atıfla, "Cagliari süper Kılıçsoy'un tadını çıkarıyor: Agüero'nun izinden yükselen Türk yıldız kimdir?" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, "Türkiye'de onu "küçük Agüero" olarak tanımlıyorlar: Boyu, cüssesi, top sürme yeteneği ve hem sol hem de sağ ayağıyla etkili bitiricilik becerisi bize Kun'u hatırlatıyor" ifadeleri yer alıyor.

Haberde, "sezonun ilk yarısında kendini göstermekte zorlanan" Kılıçsoy'un son iki haftadaki performansıyla "çiçek açtığı" yorumu yapıldı.

Torino merkezli ulusal gazete La Stampa, kentin takımının kaybettiği maçı yorumlarken "20 yaşındaki Türk oyuncu Kılıçsoy, Maradonavari bir hareketle Cagliari'ye galibiyeti getirdi" ifadelerini kullandı.

La Gazzetta dello Sport, Kılıçsoy'un golünü "inci gibi", "muhteşem", "inanılmaz" gibi sıfatlarla tanımladı. Gazete, Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane'nin Kılıçsoy için "O olağanüstü. İnanılmaz bir teknik yeteneğe sahip" dediğini de yazdı.

'Cagliari kadrosuna katmayı planlıyor'

Futbol sitesi Goal, Cagliari kentinin yer aldığı Sardinya adası için "Sardinya Kılıçsoy'a aşık oldu" başlığını atıyor.

Haberde, "2005 doğumlu Türk oyuncular parlamaya devam ediyor. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın izinden giden, şu anda Cagliari'de forma giyen 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy, yaz transfer döneminde imza attığı Sardinya kulübünün ondan beklediği her şeyi gösterdi" denildi.

Transfer haberlerinde uzmanlaşan spor muhabiri Nicolo Schira da sosyal medyada, "Cagliari, Semih Kılıçsoy'un performansından çok memnun ve onu Beşiktaş'tan kalıcı olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Cagliari'nin genç forveti (2005 doğumlu) transfer etmek için 12 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer bu opsiyonu kullanırlarsa, Beşiktaş da satıştan %20 pay alacak" diye yazdı.

1920 yılında kurulan Cagliari futbol kulübü, 1969-1970 sezonunda ilk ve son kez birinci ligin şampiyonu olmuştu. Kulüp bugün Serie A'nın 14. sırasında.