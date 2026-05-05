Semerkant’ta yenilenen İmam Buhari Anıt Kompleksi açıldı

Açılış töreni, Ramazan Bayramı ve Nevruz gibi milli bayramlarla aynı döneme denk getirildi. Ramazan Bayramı kutlamaları sırasında Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kompleksi ziyaret etti ve seçkin düşünürlerin manevi mirasının korunması ve tanıtılmasının önemi vurgulandı.

İmam Buhari, dünya dini ve bilimsel düşünce tarihinde derin izler bırakmış önemli bir İslam alimi ve hadis uzmanıdır. En önemli eseri olan “El-Camiu’s-Sahih”, Kur’an-ı Kerim’den sonra İslam’daki en önemli ikinci kaynak olarak kabul edilmektedir. Sahih hadisleri içeren bu eser, İslam ilimlerinin temel taşlarından biri olmuş ve İslam medeniyetinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Semerkant bölgesinin Payarık ilçesinde bulunan İmam Buhari Anıt Kompleksi, hayatını ilme ve İslam ilimlerinin gelişimine adamış büyük alimin hatırasına duyulan derin saygının bir göstergesi olarak inşa edilmiştir. Kompleks, Doğu mimarisinin en seçkin geleneklerini yansıtan büyük ölçekli bir mimari topluluktur. Yapım ve geliştirme sürecinde yerel ustaların yanı sıra uluslararası mimar ve zanaatkârlar da görev almıştır.

Son yıllarda, İmam Buhari’nin kabir alanının tek bir bütün kompleks haline getirilmesi ve modern standartlara uygun şekilde yeniden yapılandırılmasına özel önem verilmiştir. Kompleks, 2 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile onaylanan Devlet Programı çerçevesinde yeni bir mimari tasarıma göre tamamen yeniden inşa edilmiştir.

Kompleksin Yapısı

Kompleksin toplam alanı 63,2 hektardır. Tüm yapılar tek bir mimari ve manevi konsept altında birleştirilmiştir. Cepheler ve duvarlar, Kur’an ayetleri ve “Sahih-i Buhari”den hadislerle süslenmiştir. Kompleks içerisinde İmam Buhari Türbesi, 10.000 kişilik cami, yenilikçi bir müze, idari ve ofis binaları, eyvanlar ve yardımcı yapılar yer almaktadır.

Giriş ve yan revaklar, yüksek oymalı sütunlarla geleneksel tarzda inşa edilerek açık ve uyumlu bir alan hissi oluşturulmuştur. Kompleksin yeniden inşası Enter Engineering şirketler grubu tarafından gerçekleştirilmiştir.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in girişimiyle Türk şirketi Outdoor Factory ile iş birliği içinde kurulan yenilikçi müze, kompleks içerisinde özel bir yere sahiptir. Müze, İmam Buhari’nin hayatını ve bilimsel mirasını, İslam medeniyetinin tarihini ve hadis ilminin gelişim süreçlerini ziyaretçilere sunmaktadır. Kompleks alanı peyzaj çalışmalarıyla zenginleştirilmiş; çok sayıda ağaç, çalı ve çiçek türü ekilerek ziyaretçiler ve hacılar için uygun bir atmosfer oluşturulmuştur.

7 yıldan fazla süren kapsamlı yenileme çalışmaları, Semerkant’ın İslam kültürü ve manevi aydınlanmanın önde gelen merkezlerinden biri olarak konumunu güçlendiren uluslararası öneme sahip bir gelişme olmuştur. Kompleks artık günlük 65.000 ziyaretçi kapasitesine ulaşarak önceki 12.000 kişi kapasitesine kıyasla önemli bir artış sağlamıştır. Kompleks; hacılar, araştırmacılar ve turistler için önemli bir cazibe merkezi haline gelerek, İmam Buhari’nin ilmi mirasının tanıtılmasına ve ülkenin turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Toplam alan: 63,2 hektar

Caminin merkezi kubbe çapı: 19 metre

Kubbe sayısı: 1 ana kubbe ve 4 küçük kubbe

Minare sayısı: 4

Minare yüksekliği: 75 metre

Mimari özellikler: modern mühendislik çözümleri, iç kolonsuz geniş açık alanlar, Doğu mimarisi ile modern teknolojinin birleşimi

Kullanılan malzemeler: beyaz mermer (Yunanistan, Afganistan), dekoratif taşlar (Türkiye, Finlandiya, Portekiz), değerli ve süsleyici malzemeler

