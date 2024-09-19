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Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar

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İsrail'in Lübnan'da önce çağrı cihazlarına sonra da telsizlere düzenlediği siber saldırılar sonucu yaşanan patlamalarda ölü sayısı 32'ye yükselirken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın saldırıdan 2 gün önce uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Bayraktar "Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar. Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması, egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik" ifadelerini kullandığı görüntüler büyük ses getirdi.

7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye bomba yağdırıp on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, son birkaç gündür Lübnan'daki Hizbullah unsurlarına düzenlediği siber saldırılarda en az 32 kişiyi öldürüp 4000'den fazla kişiyi de yaraladı.

Önce çağrı cihazlarını hedef alan İsrail, dün ise telsizlere siber saldırılar düzenleyip her birinin bomba gibi patlamasına neden olurken, yaşanan olay dünya gündeminin birinci sırasına oturdu.

TÜRKİYE'DE BENZER BİR SALDIRI RİSKİ VAR MI?

İsrail'in düzenlediği siber saldırılar sonrası Türkiye'de de benzer bir saldırı riski olup olmadığı sorusu akıllara gelirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu söz konusu iddialara "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" ifadeleriyle yanıt verdi.

SALDIRIDAN 2 GÜN ÖNCE UYARMIŞ

Öte yandan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın İsrail'in Lübnan'a düzenlediği ilk saldırıdan tam 2 gün önce uzatılan bir mikrofona dikkat çeken cümleler sarf ettiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

TEKNOFEST Roket Yarışması'nda açıklamalarda bulunan Bayraktar'ın "Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar. Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması, egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik. Bunu inşa edeceğiz" ifadelerini kullandığı görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Selçuk Bayraktar Teknoloji Güvenlik İsrail Lübnan Dünya

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Yorumlar (7)

Ercan null:

maşallah Allah yolunuzu su bahtınızı açık etsin.

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Ayşe Kahraman:

maşallah subhanallah elhamdülillah

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Zamanla Akıllanan Adam:

ADAM TAM BİR DAHİ BU AÇIĞIMIZIDA GİDERECEKTİR.

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GAGS:

bundan daha zeki çok az adam var.. bir bu damat bir de oğlan.. bu ikisi dünyayı yerinden oynatır öyle zekiler.. maşallah.. :D

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Ütopik Yorumcu:

bayraktar harbiden hakkını veriyor

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Yilmaz Dogan:

yani şu an patlayabilir

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Ti To:

Selcuk abi seni Azeriler de çok sevir

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