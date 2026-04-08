Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Güney Kore’de hayvanat bahçesinden kaçan kurt nedeniyle şehirde alarm verilirken, ekiplerin tehlikeli hayvanı yakalama çalışmaları sürüyor. Daejeon Şehri yetkilileri, vatandaşlara yönelik "afet" uyarısı yayımlayarak dikkatli olunması çağrısında bulundu.
KAFESİN ALTINDAN TÜNEL KAZARAK KAÇTI
İki yaşındaki erkek kurt, çarşamba sabahı Daejeon’un Jung-gu bölgesindeki O-World adlı hayvanat bahçesinden kaçtı. Yetkililer, hayvanın kafesinin altından tünel kazarak firar ettiğini açıkladı.
İLKOKUL YAKININDA GÖRÜLDÜ
Saatler sonra yırtıcı hayvanın bir ilkokulun yakınlarında pusu kurduğu tespit edildi. Kurtun sokaklarda dolaştığı ve işlek bir ana yolda yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.
ŞEHİRDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON
Hayvanı yakalamak için 35 itfaiyeci, 116 polis memuru ve yaklaşık 100 hayvanat bahçesi çalışanından oluşan ekip görevlendirildi. Daejeon Şehri yetkilileri, vatandaşlara yönelik "afet" uyarısı yayımlayarak dikkatli olunması çağrısında bulundu. Yapılan uyarıda, “O-World’den kaçan kurdun O-World kavşağına doğru ilerlediği doğrulandı, bu nedenle lütfen kendi güvenliğiniz için önlem alın” ifadelerine yer verildi.
FAALİYETLER DURDURULDU
O-World Hayvanat Bahçesi, firarın ardından tüm faaliyetlerini askıya aldı. Yetkililer, ziyaretçi kabul edilmeden iç arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.