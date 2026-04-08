Haberler

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore’de hayvanat bahçesinden kaçan kurt nedeniyle şehirde alarm verilirken, ekiplerin tehlikeli hayvanı yakalama çalışmaları sürüyor. Daejeon Şehri yetkilileri, vatandaşlara yönelik "afet" uyarısı yayımlayarak dikkatli olunması çağrısında bulundu.

  • Güney Kore'nin Daejeon şehrindeki O-World hayvanat bahçesinden iki yaşındaki erkek kurt kafesinin altından tünel kazarak kaçtı.
  • Kurt bir ilkokulun yakınlarında görüldü ve sokaklarda dolaştığı kameralara yansıdı.
  • Kurtun yakalanması için 35 itfaiyeci, 116 polis memuru ve yaklaşık 100 hayvanat bahçesi çalışanından oluşan bir ekip görevlendirildi.

Güney Kore’de bir hayvanat bahçesinden kaçan kurt, şehir genelinde paniğe neden oldu. Yetkililer, saldırgan olduğunu belirttikleri hayvanın yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

KAFESİN ALTINDAN TÜNEL KAZARAK KAÇTI

İki yaşındaki erkek kurt, çarşamba sabahı Daejeon’un Jung-gu bölgesindeki O-World adlı hayvanat bahçesinden kaçtı. Yetkililer, hayvanın kafesinin altından tünel kazarak firar ettiğini açıkladı.

İLKOKUL YAKININDA GÖRÜLDÜ

Saatler sonra yırtıcı hayvanın bir ilkokulun yakınlarında pusu kurduğu tespit edildi. Kurtun sokaklarda dolaştığı ve işlek bir ana yolda yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.

ŞEHİRDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Hayvanı yakalamak için 35 itfaiyeci, 116 polis memuru ve yaklaşık 100 hayvanat bahçesi çalışanından oluşan ekip görevlendirildi. Daejeon Şehri yetkilileri, vatandaşlara yönelik "afet" uyarısı yayımlayarak dikkatli olunması çağrısında bulundu. Yapılan uyarıda, “O-World’den kaçan kurdun O-World kavşağına doğru ilerlediği doğrulandı, bu nedenle lütfen kendi güvenliğiniz için önlem alın” ifadelerine yer verildi.

FAALİYETLER DURDURULDU

O-World Hayvanat Bahçesi, firarın ardından tüm faaliyetlerini askıya aldı. Yetkililer, ziyaretçi kabul edilmeden iç arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

