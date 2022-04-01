Seçime hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, yayına bir buzdolabının içinden çıkarak geldi
Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Sırbistan'daki seçimlere hazırlanan mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, katıldığı televizyon programında şaşkınlık yaratan bir harekete imza attı. Sunucu tarafından kapısı açılan buzdolabının içinden elinde kavanozla çıkan Vucic, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Herkes benden o kadar sıkılıyor ki buzdolabından çıkacağımı düşünüyorlar" ifadesini kullanmıştı.
Sırbistan'da halk, 3 Nisan pazar günü parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gidecek. 2017 seçimlerinin kazananı olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeniden aday oldu.
BUZDOLABINDAN ELİNDE KAVANOZLA ÇIKTI
Vucic, katıldığı televizyon programında ilginç bir harekete imza attı. Sırbistan Cumhurbaşkanı, programın sunucusu tarafından kapısı açılan buzdolabının içinden elinde kavanozla çıktı.
"HERKES BENDEN O KADAR SIKILIYOR Kİ..."
Vucic, kampanyalarından birinde yaptığı konuşmada, "Herkes benden o kadar sıkılıyor ki buzdolabından çıkacağımı düşünüyorlar" demişti.